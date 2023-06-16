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LIVE: Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин выступает на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня 2023 года.

Ожидается, что президент в ходе своего выступления выскажется о специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что важно будет поговорить о том, как, «неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации».

Ежегодный форум собирает руководителей международных организаций, известных общественных деятелей, ведущих ученые, эксперты и средства массовой информации. Он проводится с 1997 года. В заседании также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

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