Владимир Путин выступает на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня 2023 года.

Ожидается, что президент в ходе своего выступления выскажется о специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что важно будет поговорить о том, как, «неплохо чувствуем себя мы по сравнению с другими странами, в том числе коллективного Запада, в условиях предкризисной мировой ситуации».