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Президент ОАЭ заявил о большой роли ПМЭФ в расширении сотрудничества страны с Россией

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет большую роль в расширении сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент ОАЭ заявил о большой роли ПМЭФ в расширении сотрудничества страны с Россией
© РИА Новости

"Спасибо, что дали возможность эмиратским компаниям выступить на [Петербургском международном экономическом] форуме, который в этом году играет особую роль. Сотрудничество между [представителями] частного сектора двух стран имеет важное значение", - сказал он.

Президенты провели 16 июня переговоры на полях ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ, которые принимают участие в форуме в качестве основного гостя.

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