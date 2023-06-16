Президент ОАЭ заявил о большой роли ПМЭФ в расширении сотрудничества страны с Россией
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет большую роль в расширении сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Спасибо, что дали возможность эмиратским компаниям выступить на [Петербургском международном экономическом] форуме, который в этом году играет особую роль. Сотрудничество между [представителями] частного сектора двух стран имеет важное значение", - сказал он.
Президенты провели 16 июня переговоры на полях ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ, которые принимают участие в форуме в качестве основного гостя.