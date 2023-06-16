Путин сравнил инфляцию в РФ и в западных странах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в стране ниже, чем во многих западных государствах и близка к историческому минимуму. По словам главы государства она оценивается в 2,9%, передает ТАСС.

В пятницу, 16 июня, Путин выступает с речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства также назвал второй квартал прошлого года самым сложным периодом для экономики РФ. Однако, по словам российского лидера, выбранная тогда стратегия позволила преодолеть трудности.

Также Путин прогнозирует рост ВВП РФ по итогам года на 1,5-2%.