Президент заявил, что Россия слезает с нефтяной иглы

Россия слезает с нефтяной иглы, динамика ненефтегазовых доходов выше прогнозов. Об этом в пятницу в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил Президент России Владимир Путин , трансляция выступления идет на сайте Фонда Росконгресс.

Глава государства подчеркнул, что в мае ненефтегазовые доходы выросли на 28 процентов.

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: «Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы»? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что рост ВВП России по итогам года составит 1,5-2 процента. По его словам, расчет Запада на проблемы в экономике России не оправдались, а такие показатели позволят экономике сохранить место в ряду ведущих в мире.