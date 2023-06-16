Путин высказался о зависимости РФ от "нефтегазовой иглы"
В ходе своего выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно слезает с нефтяной иглы. Об этом пишет ТАСС.
Во время своего выступления глава государства затронул тему отказа от нефтегазовой иглы. Он отметил, что России всегда говорили: когда же она «слезет с нефтегазовой иглы?».
«Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — подчеркнул президент.
При этом президент обратил внимание на динамику нефтегазовых доходов. С начала года рост составил 9,1%, что «заметно выше прогнозов». В частности, в мае этот темп составил 28,5%. По словам Путина, это важный индикатор того, что реальный сектор экономики страны развивается и набирает обороты.
Ранее президент сообщил, что второй квартал 2022 года стал для экономики страны самым трудным. Между тем, стратегия, выбранная тогда властями и бизнесом, сработала, ведь в результате этого макроэкономические тенденции набирают силу. Он подчеркнул, что ВВП вырос на 3,3%, а инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах.