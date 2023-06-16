Путин предложил объявить амнистию по вынужденным валютным нарушениям
Президент РФ Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Об этом пишет РИА Новости.
«Подобный подход мы применяем не часто, но сейчас, когда нарушения обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти на встречу бизнесу в столь остром вопросе. Предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория», - сказал президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
При этом он отметил, сам мораторий на штрафы за нарушения валютного законодательства в случае недружественных действий других стран продлевается на 2024 год.
Также ранее президент сообщил, что российский бизнес все чаще просит не пускать ушедшие иностранные компании обратно. Однако он подчеркнул, что Россия не закрывает ни для кого двери, если иностранные производители захотят вернуться. Он также призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам.