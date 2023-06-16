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Путин назвал один из главных принципов экономики РФ

Курс на открытость экономики — один из важнейших принципов России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передают «Известия».

Также глава государства отметил, что Россия не свернула на путь самоизоляции. Напротив, как сообщил президент, России удалось укрепить связь с рынками будущего.

Путин указал на увеличение в несколько раз объемов торговли.

«С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы», — отметил Путин.

Лидер страны заявил, что они «продолжают расти дальше».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика завершит текущий год с положительными показателями.

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