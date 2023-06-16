Путин назвал один из главных принципов экономики РФ

«С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы», — отметил Путин.