Путин назвал один из главных принципов экономики РФ
Курс на открытость экономики — один из важнейших принципов России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передают «Известия».
Также глава государства отметил, что Россия не свернула на путь самоизоляции. Напротив, как сообщил президент, России удалось укрепить связь с рынками будущего.
Путин указал на увеличение в несколько раз объемов торговли.
«С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются часто хамскому внешнему давлению, а руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы», — отметил Путин.
Лидер страны заявил, что они «продолжают расти дальше».
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика завершит текущий год с положительными показателями.