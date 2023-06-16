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Путин выступил за льготные кредиты на строительство парков развлечений и аквапарков

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, включив в нее строительство всесезонных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Трансляция выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ) опубликована на Rutube.

Путин выступил за льготные кредиты на строительство парков развлечений и аквапарков
© РИА Новости

Президент подчеркнул, что такие проекты бизнес уже реализует в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе и в других регионах.

«Безусловно, будем поддерживать эти проекты», - сказал он.

Также Путин призвал выделить 11 миллиардов рублей на строительство модульных гостиниц в ближайшие два года.

Путин рассказал, что в 2022 году внутренний туристический поток заметно вырос. По данным Росстата, численность российских туристов в гостиницах и отелях страны увеличилась на 16,7 процента (почти десять миллионов человек).

«Нужно динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в нашей стране. Ориентироваться на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться», - подчеркнул президент.

Ранее на совещании с правительством Путин заявил, что развитие внутреннего туризма важно не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения здравоохранения. Он подчеркнул, что полноценный отдых летом благоприятно влияет на здоровье, особенно детское, а совместный семейный отдых укрепляет семью.

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