Путин поручил проиндексировать МРОТ к 1 января 2024 года

Также Путин высказался о пособиях на детей. По словам лидера страны, пособия на ребенка до 1,5 лет нужно выплачивать вне зависимости от изменений дохода семьи.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты посчитали, что привязывать сумму пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) не стоит. Если закон примут, он будет приравнивать максимальный размер пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к 50% МРОТ во вторые три месяца выплаты. В первом чтении его одобрили в марте.