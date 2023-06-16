Путин заявил о конце уродливой неоколониальной международной системы

Многополярный мировой порядок укрепляется с концом неоколониальной системы международных отношений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на сессии на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube .

«Уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование. А многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что люди, которые руководствуются неоколониальными идеями, являются недоумками. По его словам, старания этих людей напрасны, они не понимают, что агрессией они не добьются разобщения российского народа, поскольку национальное многообразие страны делает ее сильнее.