Путин заявил о поддержке новых собственников бывших зарубежных компаний

Власти будут поддерживать новых российских собственников бывших зарубежных компаний в России. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что власти считают иностранные компании, оставшиеся работать России «отечественными».

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При этом он подчеркнул, что многие иностранные производители, покинувшие российский рынок, не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит, отмечает ТАСС.

«Заметным событием и мощным стимулом для нашего бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка. К сожалению, они не смогли устоять под мощным политическим давлением зарубежных политических элит. Вы хорошо знаете, мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики», - заявил он.

По словам Владимира Путина, за прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию отечественных брендов и все чаще просят не пускать ушедшие иностранные компании назад, пишут «Известия».

«Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется, да прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране», - констатировал президент.

При этом он подчеркнул, что Россия не закрывает ни для кого двери, если иностранные производители захотят вернуться, однако учтет особенности их поведения.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, Ford, BMW, IKEA, McDonald’s, Starbucks, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius).