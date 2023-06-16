Международные резервы России за неделю выросли на $0,7 млрд

Международные резервы РФ увеличились за неделю на $0,7 млрд и на 9 июня 2023 года составили $585,7 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 9 июня составил 585,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 0,7 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие положительной переоценки", - отмечается в сообщении регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.