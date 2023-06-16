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Путин назвал блокировку денег граждан РФ на Западе средневековьем

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов и активов российских бизнесменов. Он назвал происходящее средневековьем. Трансляция его выступления доступна на Rutube.

Путин назвал блокировку денег граждан РФ на Западе средневековьем
© ТАСС

«В голову никому раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой. Просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Средневековье какое-то. Но у нашего народа есть меткая поговорка: "Где родился, там и пригодился"», — сказал Путин.

В связи с этим он призвал правительство РФ в контакте с деловым сообществом «ускорить возвращение российских активов в основных отраслях в юрисдикцию страны» и упростить процедуру перехода бизнеса и регистрацию в специальных административных районах в случаях, когда «такой переезд блокируется зарубежной стороной или вовсе не предусмотрен их законодательством».

«Сделать это нужно до декабря текущего года», — указал Путин.

Кроме того в аналогичный период президент страны призвал запустить механизм защиты прав российских граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через иностранные прослойки.

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