Путин назвал блокировку денег граждан РФ на Западе средневековьем

«В голову никому раньше не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой. Просто закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Средневековье какое-то. Но у нашего народа есть меткая поговорка: "Где родился, там и пригодился"», — сказал Путин.