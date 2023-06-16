Путин: суверенное развитие требует квалифицированных кадров и высоких зарплат

"Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать профессиональные, квалифицированные кадры, будет производиться действительно качественная продукция, будет расти спрос и меняться его структура, а значит, только там возможно по-настоящему суверенное развитие, технологическое и экономическое лидерство", - подчеркнул глава государства.