Путин: Нефтегазовый рынок России имеет блестящие перспективы
Российскую сторону в целом устраивают нынешние мировые цены на нефть, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
У России есть разные скидки на нефть для разных рынков, для некоторых рынков они минимальные, пояснил глава государства, передает ТАСС.
Ограничения же влияют на мировые рынки и ценовые показатели, но ОПЕК+ принимает решения, которые минимизируют последствия негативных влияний. Все решения этой организации имеют деполитизированный характер, подчеркнул президент, сообщает РИА «Новости».
По его словам, российский нефтегазовый рынок имеет блестящие перспективы, внешние ограничения заставляют компании действовать более профессионально, в том числе заниматься переработкой.