Путин: Нефтегазовый рынок России имеет блестящие перспективы

Российскую сторону в целом устраивают нынешние мировые цены на нефть, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

У России есть разные скидки на нефть для разных рынков, для некоторых рынков они минимальные, пояснил глава государства, передает ТАСС.

Ограничения же влияют на мировые рынки и ценовые показатели, но ОПЕК+ принимает решения, которые минимизируют последствия негативных влияний. Все решения этой организации имеют деполитизированный характер, подчеркнул президент, сообщает РИА «Новости».