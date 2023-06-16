Выступление Путина на ПМЭФ. Главное

16 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского экономического форума-2023 с большой речью. Мы собрали главные высказывания российского президента.

Своё обращение Путин начал с того, что высоко оценил стратегию российского государства, выбранную во втором квартале 2022 года. По его словам, именно этот период стал самым трудным для экономики страны.

«Менялся привычный порядок торговли, логистики, перекраивалась вся ткань деловой жизни. Сегодня можно сказать: стратегия, выбранная и государством, и бизнесом, сработала», – заявил президент.

Путин также отметил, что рост ВВП России достигнет 1,5%-2%, что поможет стране оставаться в числе ведущих экономик мира. При этом безработица и инфляция, по словам президента, близки к историческому минимуму.

«Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда», – сообщил он.

Кроме того, Путин отметил динамику не нефтегазовых доходов. По его словам, они выросли на 9,1%, что доказывает развитие реального сектора.

Имеющиеся финансовые возможности, как отметил президент, позволяют государству бороться с проблемами бедности и социального неравенства. Путин подчеркнул, что власти адресно поддерживают наименее обеспеченных граждан, из-за чего их доходы выросли на 25%. При этом уровень бедности в России достигает 9,8%.

В своей речи Путин также не оставил без внимания проблему ухода западных компаний. По его словам, эта проблема привела к развитию частной инициативы среди российских предпринимателей.

«Если поначалу наши предприниматели очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся площадки в торговых центрах, открывают собственные магазины», – рассказал он.

Президент также добавил, что «теперь предприниматели просят не пускать блуждающие компании назад». Делать этого в России, по словам Путина, не будут – страна «не закрывает двери» перед желающими сотрудничать, однако теперь в России будут «учитывать особенности поведения» некоторые западных компаний.

Помимо этого, Путин поделился успехами российских отраслей. По его словам, объём работ в сфере строительства растёт уже пять лет подряд, а к 2030 году планируется утроить объём перевозок на маршруте «Север – Юг». Кроме того, на 16,7% вырос туристический поток и поставки аграриев – более 41 миллиарда долларов. При этом Путин подчеркнул, что хоть Россия и остаётся лидером на мировом рынке пшеницы, этот рекорд нужно обновить.

Важнейшим принципом современной России, по словам Путина, является курс на открытость экономики.

«Мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, открылись для надежных партнеров», – заявил он.

В качестве новой стратегической задачи президент назвал не просто компенсацию спада ВВП, а подготовку к «необратимой, глубинной трансформации мировой экономики». Ещё одной ключевой задачей, по словам президента, является обеспечение рабочих мест, а также установка специальных показателей эффективности для учебных заведений.

Путин также не оставил без внимания заморозку активов российских бизнесменов на Западе. Он назвал такие инициативы «разбоем и средневековьем». На фоне этого Путин поручил ускорить процесс возвращения активов в Россию – до декабря 2023 года. Кроме того, по словам президента, необходимо создать такую ситуацию, при которой россияне смогут вкладывать деньги и зарабатывать на этом в своей стране, а не за рубежом.

Также президент прокомментировал актуальную тему искусственного интеллекта. По его словам, у России есть собственные эффективные решения в этой сфере. Однако Путин подчеркнул, что страна нуждается в массовом внедрении беспилотных автомобилей. Для решения этих задач, а также разработки систем управления на основе данных, будет запущена новая площадка – Форум будущих технологий.

В завершении своей речи президент поднял тему сдерживания роста цен. По словам Путина, это является не только задачей Центрального банка, но и «ответственностью правительства».

«Там, где есть предложение, обязательно должен быть спрос. А значит, расширение потенциала России должно быть связано с благосостоянием граждан. Это не только низкая инфляция и сохранение занятости. Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат», – сказал он.