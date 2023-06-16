Речь Путина на ПМЭФ-2023 стала самой длинной за 10 лет

Все выступление Путина было посвящено экономике России, без отклонения на другие темы. Оно заняло 1 час 22 минуты, что стало рекордом за последние 10 лет проведения ПМЭФ. До этого самой длинной речью считалось его выступление на форуме в 2022 году, которое заняло 1 час 14 минут. За ним идет 49-минутное выступление на ПМЭФ в 2012 году и 45-минутное в 2021 году.