Речь Путина на ПМЭФ-2023 стала самой длинной за 10 лет
Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023 длилась 82 минуты, что стало рекордом за последние 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Все выступление Путина было посвящено экономике России, без отклонения на другие темы. Оно заняло 1 час 22 минуты, что стало рекордом за последние 10 лет проведения ПМЭФ. До этого самой длинной речью считалось его выступление на форуме в 2022 году, которое заняло 1 час 14 минут. За ним идет 49-минутное выступление на ПМЭФ в 2012 году и 45-минутное в 2021 году.
Отметим, что за последние 10 лет речь Путина на форуме чаще всего длилась около 30 минут.
Рамблер: главные новости