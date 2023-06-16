$83.65-0.3191.63+0.67

Речь Путина на ПМЭФ-2023 стала самой длинной за 10 лет

Речь президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023 длилась 82 минуты, что стало рекордом за последние 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Речь Путина на ПМЭФ-2023 стала самой длинной за 10 лет
© РИА Новости

Все выступление Путина было посвящено экономике России, без отклонения на другие темы. Оно заняло 1 час 22 минуты, что стало рекордом за последние 10 лет проведения ПМЭФ. До этого самой длинной речью считалось его выступление на форуме в 2022 году, которое заняло 1 час 14 минут. За ним идет 49-минутное выступление на ПМЭФ в 2012 году и 45-минутное в 2021 году.

Отметим, что за последние 10 лет речь Путина на форуме чаще всего длилась около 30 минут.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители