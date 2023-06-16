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Путин ответил на заявления о зависимости России от Китая

Те страны, которые говорят о попадании России в зависимости от Китая, сами давно в нее попали. Об этом на ПМЭФ-23 заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин ответил на заявления о зависимости России от Китая
© globallookpress.com

«Когда я слышу, что «вот, вы попадете в зависимость от Китая», а вы? Не попадете? Вы уже попали. Попали давно, и ничего», – сказал Путин.

16 июня глава государства выступил на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума. Во время своего выступления он ответил странам, которые говорят, что Россия попадет в зависимость от Китая, указав, что сами они уже давно в нее попали.

Российский лидер отметил, что темпы роста торговли Европы с Китаем намного превышают показатели России. По словам Путина, Москва поддерживает хорошие отношения и с Китаем, и с Индией, и с другими государствами, которые развиваются быстрыми темпами.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Путин назвал важнейшим принципом экономики России курс на открытость и отказ от самоизоляции.

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