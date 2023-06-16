Путин указал, что является "началом конца для доллара"

"Если эта тенденция (переход на расчеты в нацвалютах - прим. ТАСС) будет набирать обороты на биржах, если будут появляться другие биржи по нефти и газу и расчеты будут проводиться не в долларах, это начало конца для доллара", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).