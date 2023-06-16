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Путин назвал "началом конца для доллара" расчеты за нефть и газ в мире не в этой валюте

Президент РФ Владимир Путин назвал "началом конца для доллара", если расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться не в этой валюте.

Путин указал, что является "началом конца для доллара"
© ТАСС

"Если эта тенденция (переход на расчеты в нацвалютах - прим. ТАСС) будет набирать обороты на биржах, если будут появляться другие биржи по нефти и газу и расчеты будут проводиться не в долларах, это начало конца для доллара", - сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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