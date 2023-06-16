Путин: РФ не преследует цели дедолларизации мировой экономики
Москва никогда не имела и не имеет цели дедолларизации российской или мировой экономики. Такое заявление на пленарном заседании ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин.
«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российский экономики. И никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», — сказал он.
По словам Путина, влияние той или иной валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, являющейся ее эмитентом. Он считает, что дедолларизация в мире и переход на расчеты в национальных валютах происходит из-за «злоупотребления властями США доверием американского народа» и Россия к этому никакого отношения не имеет.
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