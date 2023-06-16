$83.65-0.3191.63+0.67

Путин: РФ не преследует цели дедолларизации мировой экономики

Москва никогда не имела и не имеет цели дедолларизации российской или мировой экономики. Такое заявление на пленарном заседании ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин: РФ не преследует цели дедолларизации мировой экономики
© РИА Новости

«У нас никогда не было и нет цели дедолларизации российский экономики. И никогда не было и нет цели дедолларизации или влияния на дедолларизацию мировой экономики», — сказал он.

По словам Путина, влияние той или иной валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, являющейся ее эмитентом. Он считает, что дедолларизация в мире и переход на расчеты в национальных валютах происходит из-за «злоупотребления властями США доверием американского народа» и Россия к этому никакого отношения не имеет.

2
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители