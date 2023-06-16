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В Иране допустили торговлю продуктами с Россией по бартеру

Иран и Россия могли бы использовать бартер во взаиморасчетах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава трейдинговой иранской компании AIHG Сармад Афаринеш, отвечая на вопрос РБК.

В Иране допустили торговлю продуктами с Россией по бартеру
© Lenta.ru

Он напомнил, что в торговле России и Ирана наблюдается большой дисбаланс, который страны пытаются устранить с помощью механизма взаиморасчетов в национальных валютах, но для этих целей допустимо использовать и бартер.

«На данный момент большую часть российского экспорта в Иран составляет сельхозпродукция. Возможно, Иран сможет поставлять другие продукты, которые могли бы сбалансировать это (двустороннюю торговлю — прим. «Ленты.ру»), по бартеру», — полагает трейдер.

Он уточнил, что страны «определенно» могли бы использовать бартер в торговле.

Бизнесмен также сообщил, что страны продвинулись по вопросу проведения платежей, объединив банковские системы.

«Я недавно открыл банковской счет и могу отправлять рубли из России в Иран и получать реалы в Иране и наоборот. Механизм работает», — поделился Афаринеш.

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В декабре 2022 года стало известно о рекордном товарообороте между Россией и Ираном. Как рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандоузи, Россия в том же году стала крупнейшим инвестором в страну, вложив в общей сложности 2,76 миллиарда долларов.

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