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Песков объяснил большое количество желающих присоединиться к БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил большое количество стран, желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), эффективностью и авторитетом этого объединения.

Песков объяснил большое количество желающих присоединиться к БРИКС
© РИА Новости

"Это не эффект от проводимой политики России, это эффект от перспектив развития такого интеграционного объединения, как БРИКС" - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах намерений многих стран присоединиться к БРИКС, в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума.

Песков обратил внимание на то, что "БРИКС - это объединение стран, которые разделяют общий подход, направленный на развитие отношений, которые основываются на выгоде, взаимном уважении, не чтении друг другу лекций о том, как жить, на кого опираться, и на кого равняться".

"И вот эти страны, когда они объединились, то, как они развивают свои отношения, стало притягательным примером для большой группы стран", - полагает представитель Кремля.

Он добавил, что тема расширения БРИКС будет в повестке дня ближайшего саммита объединения.

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