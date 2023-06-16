Песков объяснил большое количество желающих присоединиться к БРИКС

"Это не эффект от проводимой политики России, это эффект от перспектив развития такого интеграционного объединения, как БРИКС" - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о причинах намерений многих стран присоединиться к БРИКС, в студии Российского экспортного центра "Сделано в России" во время Петербургского международного экономического форума.

Песков обратил внимание на то, что "БРИКС - это объединение стран, которые разделяют общий подход, направленный на развитие отношений, которые основываются на выгоде, взаимном уважении, не чтении друг другу лекций о том, как жить, на кого опираться, и на кого равняться".