Der Tagesspiegel: экономика РФ успешно развивается вопреки западным санкциям

«В целом, российская экономика действительно удивительно хорошо и быстро адаптировалась к санкциям. Бизнесмены РФ выносливы и способны выжить. В повседневной жизни проблем в поставках не ощущается. В настоящее время в московских магазинах нет недостатка ни в продуктах питания, ни в модной летней одежде», — отметили авторы статьи, основывая свои вывода на проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме.