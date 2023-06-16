Der Tagesspiegel: экономика РФ успешно развивается вопреки западным санкциям
Экономика России быстро адаптировалась к западным санкциям, продолжив успешно развиваться. Такое мнение высказали в Der Tagesspiegel.
«В целом, российская экономика действительно удивительно хорошо и быстро адаптировалась к санкциям. Бизнесмены РФ выносливы и способны выжить. В повседневной жизни проблем в поставках не ощущается. В настоящее время в московских магазинах нет недостатка ни в продуктах питания, ни в модной летней одежде», — отметили авторы статьи, основывая свои вывода на проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме.
В Der Tagesspiegel считают, что достичь этого России помогли меры по параллельному импорту, которые открыли новые ниши для бизнеса.
Рамблер: главные новости