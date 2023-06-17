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FT: использование замороженных активов РФ негативно скажется на евро

Использование прибыли от замороженных странами Евросоюза российских активов негативно скажется на евро, предупредили эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

FT: использование замороженных активов РФ негативно скажется на евро
© РИА Новости

По данным газеты, аналитики ЕЦБ в частном порядке предупредили чиновников Еврокомиссии о возможных последствиях использования российских средств.

Эксперты отметили, что направление прибыли от процентных ставок на нецелевые задачи побудит регуляторов государств, у которых есть большие денежные резервы, отказаться от евро.

По оценке аналитиков ЕЦБ, риски такого развития ситуации значительно увеличатся, если ЕС примет решение об использовании российских активов в одностороннем порядке, без участия других стран «Большой семерки» (G7).

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Напомним, что Брюссель планирует использовать прибыль от замороженных активов ЦБ РФ для направления средств на нужды Киева.

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