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Песков: Германия «стреляет себе в ногу», выполняя установки Вашингтона

Экономическая конкурентоспособность ФРГ базировалась на российском газе, рассказал в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

Песков предположил, что ФРГ, как и другие европейские страны, приняла решение устойчиво следовать в фарватере Соединенных Штатов, быть примерным членом Североатлантического альянса, выполняющего все установки США.

По его оценке, выполняя эти действия, не отклоняясь от заданного Вашингтоном курса, Берлин фактически «стреляет себе в ногу».

Конкурентоспособность промышленности Германии, которая восхищала всю планету, уточнил Песков, базировалась преимущественно на поставках российского газа по трубопроводам.

Потеря значительной части поставок, за которой последовала утрата конкурентных преимуществ, крайне негативно скажется на экономике ФРГ, констатировал пресс-секретарь.

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Ранее в Минэкономики Германии сообщили, что стране придется свернуть промышленные мощности в случае полного прекращения поставок российского газа.

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