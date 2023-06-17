Ефимов: В Москве создан ESG-индекс городов и регионов ЕАЭС

Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА) составил ESG-ренкинг для 23 регионов и крупнейших городов стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в субботу, 17 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время XXVI Петербургского международного экономического форума.

— Москва не первый год работает над достижением целей устойчивого развития. Так, сегодня город полностью обеспечил реализацию шести ЦУР из 17 и продолжает активно реализовывать проекты и программы для их выполнения. Среди них, например, пилотный проект с моногородами по достижению целей устойчивого развития с «ВЭБ.РФ», а также система оценки инфраструктурных проектов IRIIS. В партнерстве с Национальным рейтинговым агентством мы также создали ренкинг городов и регионов ЕАЭС, призванный стать инструментом оценки эффективности работы органов власти в вопросах реализации принципов ESG, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что реализация ESG-ренкинга позволит привлечь дополнительное внимание к потенциалу региона и повысить общее доверие в бизнес-среде. Кроме того, появится возможность выявить направления, в которых стоит усерднее работать.