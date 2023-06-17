Эксперт назвал последствия увеличения госдолга США

Увеличение госдолга США ухудшит ситуацию в мировой экономике. Так считает кандидат экономических наук Владимир Григорьев, передает «Лента.ру».

«Рост вообще глобального долга и в частности рост госдлога США не добавляют стабильности… Ситуация в мировой экономике будет ухудшаться», - сказал эксперт.

По его словам, прямого воздействия на мировую экономику кризисная ситуация в США не окажет. Однако косвенно последствия отразятся на всех странах.

Григорьев напомнил, что переговоры демократов и республиканцев о потолке госдолга были долгими и непростыми. При этом психологические и экономические реакции «выплескивались» и сказывались на международных рынках.

Президент Джо Байден 3 июня подписал ранее одобренный конгрессом документ, отменяющий лимит на кредиты для США до 1 января 2025 года.