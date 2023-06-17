$83.65-0.3191.63+0.67

Эксперт назвал последствия увеличения госдолга США

Увеличение госдолга США ухудшит ситуацию в мировой экономике. Так считает кандидат экономических наук Владимир Григорьев, передает «Лента.ру».

«Рост вообще глобального долга и в частности рост госдлога США не добавляют стабильности… Ситуация в мировой экономике будет ухудшаться», - сказал эксперт.

По его словам, прямого воздействия на мировую экономику кризисная ситуация в США не окажет. Однако косвенно последствия отразятся на всех странах.

Григорьев напомнил, что переговоры демократов и республиканцев о потолке госдолга были долгими и непростыми. При этом психологические и экономические реакции «выплескивались» и сказывались на международных рынках.

Президент Джо Байден 3 июня подписал ранее одобренный конгрессом документ, отменяющий лимит на кредиты для США до 1 января 2025 года.

В России предупредили об угрозе растущего госдолга США для ряда стран

Через две недели минфин США опубликовал новые данные о госдолге страны. Впервые в истории страны он превысил 32 триллиона долларов. При этом экономисты предрекли, что долг может вырасти до 52 триллионов.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители