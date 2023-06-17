В Европе заявили о вероятном ужесточении денежно-кредитной политики

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) будет рассматривать возможность очередного увеличения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится в июле. Курс на ужесточение денежно-кредитной политики в регионе обусловлен сохраняющимися инфляционными рисками, приводит слова главы ЕЦБ Кристин Лагард агентство Bloomberg.

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Если правление ЕЦБ решится на этот шаг, повышение ключевой ставки в регионе станет уже девятым подряд. 15 июня руководство европейского валютного регулятора установило планку на уровне 4% годовых (+25 базисных пунктов, б.п.). При этом с июля прошлого года ключевая ставка повысилась на 400 б.п., уточняется в статье.

«За исключением существенного изменения нашего базового уровня, весьма вероятно, что мы продолжим повышать ставки на нашем следующем заседании по вопросам политики в июле. После этого мы продолжим придерживаться подхода, зависящего от данных, для определения соответствующего уровня и продолжительности ограничения», — заключила Лагард.