На ПМЭФ обсудили подготовку кадров в России

«Недобросовестное и политически мотивированное поведение поставщиков и производителей иностранного софта и оборудования, а также возросшее количество кибератак на государственную и коммерческую инфраструктуру – все это является вызовом сегодняшнего дня. Однако произошла довольно быстрая адаптация к новой реальности. Мне хочется сказать спасибо отечественным технологическим компаниям и производителям ПО за то, что в рекордные сроки смогли перестроиться и нарастить свои компетенции для повышения уровня импортонезависимости российской цифровой экономики. Государство со своей стороны старается оперативно и проактивно реагировать, вырабатывая новые меры поддержки отечественных компаний, совершенствуя законодательное регулирование», – сказала она.