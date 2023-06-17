В ВЭБ заявили о неизбежности рецессии в США

"Я думаю, что рецессия будет. Если брать США, наша оценка роста, скорее, 0,8%. У них два квартала в прошлом году был минус, сейчас экономика растет, но я думаю, что с большой вероятностью в конце года, четвертом квартале, и начале 2024 года там будет рецессия. Будет ли она длительной или все-таки это будет такая небольшая коррекция, сейчас сказать сложно. Я думаю, что рецессии им не избежать", - сказал он.