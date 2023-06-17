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Путин назвал виновников мирового продовольственного кризиса

Президент России Владимир Путин объяснил лидерам и представителям африканских стран, что мировой продовольственный кризис не был вызван началом военных действий на Украине. По его словам, в этом виноваты западные страны. Слова президента в ходе обсуждения инициативы африканских коллег по мирному урегулированию украинского конфликта в субботу, 17 июня, передает ТАСС.

Путин назвал виновников мирового продовольственного кризиса
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«И возник он [продовольственный кризис] в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», — сказал он.

Входе встречи российский лидер также заявил, что Москва ценит заинтересованность африканских друзей в поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также выразил надежду на новые перспективы взаимодействия.

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