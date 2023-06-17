Путин назвал виновников мирового продовольственного кризиса

«И возник он [продовольственный кризис] в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», — сказал он.