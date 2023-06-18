В Благовещенске и Хэйхэ создадут особую экономическую зону

Глава региона рассказал, что в рамках Харбинской ярмарки он пригласил бизнесменов инвестировать в агломерацию. В нее войдут Благовещенск, Хэйхэ, а также близлежащие поселения - например, с российской стороны села Чигири и Верхнеблаговещенское. Создание особой экономической зоны с преференционным режимом предусмотрено мастер-планом Благовещенска, который в сентябре представят на утверждение президенту России Владимиру Путину .

Он представил ключевые направления сотрудничества между Амурской областью и Китаем. Первое из них - торговля. Приамурье не только поставляет свою продукцию, но и обеспечивает взаимный транзит грузов из других регионов России и Китая. В структуре перевозок по автомобильному мосту между Благовещенском и Хэйхэ более 50 процентов приходятся на транзит, и его доля сейчас увеличивается. Китай в этой сфере для Амурской области - ключевой партнер, на его долю приходится до 80 процентов всей внешней торговли региона. Второе направление - финансы. Банки Благовещенска и Хэйхэ еще в начале 2000-х годов первыми получили возможность в качестве эксперимента вести расчеты в торговле в приграничных районах напрямую - в рублях и юанях. Прочие направления - энергетика, создание производств по глубокой переработке ресурсов, технологии и инновации, промышленная кооперация, сельское хозяйство и логистика.