Премьер Индии предложил предоставить Африканскому союзу членство в G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил на предстоящем в сентябре саммите "Большой двадцатки" сделать Африканский союз постоянным членом объединения. Об этом в воскресенье сообщила газета Times of India со ссылкой на официальные источники.

Индия в 2023 году председательствует в "Большой двадцатке" и планирует в сентябре принять саммит объединения на высшем уровне. По данным газеты, Африканский союз обратился к Моди с просьбой добиться его включения в состав G20. В свою очередь, индийский премьер направил письма с соответствующим предложением лидерам стран и объединений, входящих в "Большую двадцатку".

"Премьер-министр играет лидирующую роль в этом вопросе и активно поддерживает и продвигает идею [включить Африканский союз в G20]. Это будет правильным шагом в направлении более справедливого, инклюзивного и представительного мирового устройства и глобального управления. Моди является активным сторонником того, чтобы увеличить роль стран Глобального Юга, особенно африканских, на международных платформах", - заявил собеседник издания.

Как сообщил в марте глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел G20, страны объединения договорились, что Африканский союз станет полноценным членом "двадцатки". Сроки реализации такого решения тогда не уточнялись.