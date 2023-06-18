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Bloomberg: удорожание кредитов в США может приблизить массовое банкротство местных фирм

К январю 2024 года суммарные объемы корпоративных долговых обязательств американских компаний с обязательным погашением до конца декабря достигнет критической отметки $260 млрд. Это обстоятельство вкупе с общим удорожанием заимствований на фоне многократного повышения ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) может привести к волне банкротств мелких и средних фирм на внутреннем рынке, сообщает агентство Bloomberg.

В США раскрыли, к каким последствиям приведет рост «коротких» долгов фирм до $260 млрд
© Газета.Ru

Если глава ФРС Джером Пауэлл и дальше будет придерживаться стратегии по ужесточению денежно-кредитной политики ради борьбы с растущей инфляцией, финансовое состояние представителей американского малого и среднего бизнеса может значительно ухудшиться. При таком раскладе компании столкнутся с дополнительными проблемами при погашении "дешевых" займов, взятых во время коронавирусной пандемии, уточняется в статье.

"Растущие затраты на финансирование повышают риск дефолтов и проблемных обменов, поскольку фирмы изо всех сил пытаются приспособиться к сокращающейся денежной массе. К январю 2024 года у компаний будет около 260 миллиардов долларов долга, подлежащего погашению в течение года, что примерно вдвое превышает текущий уровень. Если действующие монетарные условия будут сохраняться продолжительное время, мы увидим большую смертность в корпоративном секторе, и этот процесс только начинается", - заключается в материале.

9 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков банка Morgan Stanley сообщило, что до конца 2025 года в сфере коммерческой недвижимости США подлежат погашению выплаты по кредитам на общую сумму почти $1,5 трлн. При этом стоимость офисной и торговой недвижимости на американском рынке может упасть на 40% в обозримом будущем, что увеличит риски потенциальных дефолтов местных компаний.

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