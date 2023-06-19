Оценен финансовый эффект от разведения рыбы на Курилах

Бюджет Сахалинской области за счет проекта разведения рыбы на Курилах будет дополнительно увеличен на 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на правительство региона.

«Общая стоимость проекта должна выйти на триллион рублей, то есть дополнительные поступления в бюджет примерно 60 миллиардов», — говорится в сообщении властей.

Пресс-служба правительства области проинформировала о том, что проект развития марикультуры на Курильских островах обсуждали в рамках экспертной сессии «Агробиотех 2035».

Руководитель Евразийского аквакультурного альянса Александр Неврединов отмечает, что в настоящее время упор делают на развитие марикультуры, выращивание и глубокую переработку морепродуктов и рыбы. Он также указывает на то, что «Курилы — самое близкое место добычи рыбы к Японии и Китаю, как основным потребителям дикого лосося».