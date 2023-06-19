Литва хочет запретить поставки товаров двойного назначения в Россию

Литва запланировала ударить по экономике России, выйдя за рамки санкций Запада. Речь идет о запрете транзита товаров двойного назначения, которые могут попасть в РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление министра экономики страны Аусрины Армонайте.

Литва планирует в одностороннем порядке запретить ряд товаров двойного назначения, которые могут попасть в Россию через Белоруссию. В списке находится примерно 60 позиций, которых нет в перечне Евросоюза (ЕС). Таким образом, Вильнюс усиливает давление на ЕС с целью ужесточения ограничений в отношении Москвы.

«У нас есть данные, свидетельствующие о том, что некоторые из товаров могут быть использованы в конфликте на Украине. Мы хотим гарантировать, что территория Литвы не будет использоваться для этой цели», — отметила Армонайте.

По ее словам, есть определенная надежда, что меры к товарам двойного назначения будут приняты во всем ЕС. Поэтому сейчас ведутся соответствующие переговоры с другими странами. Кроме того, Польша уже приостановила перевозки грузовиков и прицепов из РФ и Белоруссии через свою границу.