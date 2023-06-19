ЕС подписал первое за 7 лет торговое соглашение с африканским государством

В последние годы Евросоюз пытается интенсифицировать попытки по налаживанию экономического диалога со странами Африки. В этих целях 19 июня заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис и министр торговли Кении Мозес Кориа заключили договор, который предоставит Найроби беспошлинный доступ к единому рынку ЕС. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

Данное торговое соглашение, подписанное между ЕС и африканской страной, стало первым с 2016 года. Рынок государств ЕС является крупнейшим для Кении, куда она импортирует пятую часть продукции, производимой на территории страны. В основном это сельскохозяйственные товары, такие как чай, кофе, цветы, фрукты и овощи.

«Это важный день для отношений между ЕС и Кенией», — заявил Домбровскис после переговоров с президентом Кении Уильямом Руто.