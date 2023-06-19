Подготовленные Еврокомиссией предложения по реформе рынка электроэнергии Евросоюза лишат руководство республики «права поддерживать цены на услуги ЖКХ на низком уровне», отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в понедельник, 19 июня, в Люксембурге прошло совещание министров энергетики государств Евросоюза. Главы ведомств обсудили на нем вопросы реформирования европейского энергетического рынка.

«Мы проголосуем против [каких-либо реформ]», - отметил Сийярто.

Министр пояснил, что подготовленные специалистами ЕК предложения лишат власти Венгрии возможности поддерживать уровень цен на услуги ЖКХ на низком уровне.

Право устанавливать цены на электричество в масштабах страны должно принадлежать венграм, а не Брюсселю, подчеркнул Сийярто. Он добавил, что в Венгрии в настоящее время самые низкие в Европе тарифы на коммунальные услуги.

Ранее министр сообщил, что Будапешт не планирует отказываться от поставок газа из России по политическим причинам.