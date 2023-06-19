Узбекистан начнет закупать российский газ

В октябре 2023 года Россия начнет экспортировать природный газ в Узбекистан. Контракт заключен на два года, объем поставок составит порядка 2,8 млрд куб. м в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

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По данным телеканала, соглашение между представителями «Газпром экспорта», «УзГастрейда» и узбекского Минэнерго было подписано на ПМЭФ в пятницу, 16 июня. Детали стали известны только сейчас.

Кроме того, стороны согласовали «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы республики к получению газа.

В Ташкенте пояснили, что при обсуждении суммы контракта были учтены региональные рыночные цены на газ и текущая стоимость топлива в Узбекистане.