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Узбекистан с 1 октября начнет закупать российский газ

В октябре 2023 года Россия начнет экспортировать природный газ в Узбекистан. Контракт заключен на два года, объем поставок составит порядка 2,8 млрд куб. м в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики.

Узбекистан начнет закупать российский газ
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По данным телеканала, соглашение между представителями «Газпром экспорта», «УзГастрейда» и узбекского Минэнерго было подписано на ПМЭФ в пятницу, 16 июня. Детали стали известны только сейчас.

Кроме того, стороны согласовали «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы республики к получению газа.

В Ташкенте пояснили, что при обсуждении суммы контракта были учтены региональные рыночные цены на газ и текущая стоимость топлива в Узбекистане.

Напомним, что ранее Узбекистан активно поставлял газ в ряд соседних государств, в частности, в КНР. Осенью 2022 года поставки были приостановлены на фоне отключений света в республике из-за нехватки энергоресурса, затем возобновились.

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