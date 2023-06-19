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Eurostat: в марте ЕС сократил импорт российской нефти и нефтепродуктов до 1,4 млн тонн

Европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в марте импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюзе сократился до 1,4 млн тонн по сравнению с уровнем марта 2022 года (15,2 млн т).

Евросоюз сократил импорт российской нефти в 10 раз
© Газета.Ru

По мнению экспертов Eurostat, причиной сокращения импорта российской нефти стал шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, принятый в июне 2022 года.

Названы риски санкций США против российского рынка тепла и электроэнергии

С 5 декабря 2022 года в ЕС запрещена покупка танкерной российской нефти, а с 5 февраля 2023 года - импорт российских нефтепродуктов. В марте 2023 года совокупный импорт сырой нефти составил 1,17 млн т, а нефтепродуктов - 0,3 млн т. При этом в январе 2022 года объем импорта нефтепродуктов из РФ составил 3,3 млн т, а нефти - 12,4 млн т.

Таким образом, импорт нефти сократился на 91%, а нефтепродуктов - на 92%.

Ранее сообщалось, что Россия превысила весенние показатели по переработке нефти.

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