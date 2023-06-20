США призвали Индию покупать нефть у РФ в пределах ценового потолка Запада

Соединенные Штаты рассчитывают, что Индия будет приобретать у России нефть в пределах ценового потолка на это сырье, установленного коллективным Западом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, выступая во вторник на брифинге для иностранных журналистов, который был посвящен предстоящему государственному визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"И мы, разумеется, надеемся, что в случае с Индией они продолжат покупать нефть в пределах потолка", - сказал представитель Белого дома, комментируя приобретение Нью-Дели топлива у Москвы.

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Кирби признал, что речь идет о решениях, которые предстоит принимать самой Индии. "Мы не говорим другим государствам, как выстраивать свои двусторонние отношения [с другими]", - утверждал сотрудник СНБ.

"Поэтому я не буду говорить за правительство Моди. Но мы надеемся, что они продолжать покупать в пределах потолка, поскольку этот [западный механизм] работает, имеет воздействие в плане обеспечения стабильного предложения, но также не позволяет [президенту России Владимиру] Путину наживаться на таких поставках", - добавил Кирби.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.