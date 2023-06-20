Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию

По итогам первой половины года, Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Об этом «Коммерсантъ».

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По информации издания, с января по май 2023 года из Грузии было ввезено 24,15 миллиона литров тихих вин, из Италии — 23,36 миллиона литров; год к году импорт из стран вырос на 63 процента и 31 процент соответственно.

Так, доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1 процента, а Италии — 18,5 процента. Ввоз тихих вин из Испании за этот период вырос на 25 процентов, до 20,46 миллиона литров, из Франции — на 23 процента, до 10,04 миллиона литров, из Португалии — на 69 процентов, до 9,61 миллиона литров год к году.