$83.99+0.3491.80+0.16

В ЕС побоялись следовать за США в ограничении Китая

Ряд стран Европейского союза (ЕС) побоялись следовать за США в отношении ограничения деловых связей с Китаем, передает Financial Times со ссылкой на чиновников блока.

FT: в ЕС побоялись следовать за США в ограничении Китая
© Lenta.ru

Уточняется, что Европейская комиссия (ЕК) настаивает на возможности введения режима тщательной проверки исходящих инвестиций, а также более скоординированной системы контроля за экспортом высокочувствительных технологий. При этом только 19 из 27 стран ЕС проверяют входящие инвестиции, в то время как в США эту идею давно обсуждают.

Евросоюз должен обеспечить, чтобы капитал, опыт и знания его компаний не использовались для укрепления военного и разведывательного потенциала системных соперников блока, одним из которых является Китай, отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Тем не менее страны-члены ЕС, включая Германию и Францию, опасаются слишком строго придерживаться линии США, поскольку они защищают свои торговые и деловые связи с Китаем.

«Есть общее нежелание [среди столиц ЕС] заходить слишком далеко. Страны-участницы настаивают на осторожности и осмотрительности, поэтому давайте не будем забегать вперед, когда речь идет о предложении новых инструментов, таких как скрининг исходящих инвестиций», — сказал один из чиновников ЕС.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители