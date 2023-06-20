Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых регионах России

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет создана свободная экономическая зона (СЭЗ). Правительственные законопроекты об этом прошли третье чтение в Госдуме.

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России"поручил ускорить принятие и вступление в силу соответствующего законопроекта кабмина. Президент отметил, что вопрос очень важен, практика СЭЗ себя оправдывает. Нужно, чтобы экономика новых регионов адаптировалась, сказал он.

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Путин считает, что закон должен быть принят оперативно, а заработать - уже в этом году, а не с 2024-го, как было ранее записано в поправках.

Для предпринимателей в новых регионах принятие таких законов означает льготы вплоть до конца 2050 года. На федеральном уровне для них установят нулевую ставку налога на прибыль организаций, эта мера будет действовать десять лет. При этом регионы смогут регулировать свою часть этого налога в зависимости от экономической ситуации (максимум - 13,5%).

Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на десять лет, а от земельного налога - на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды. Напомним, что стандартная ставка - 30%.

Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или компании должны быть зарегистрированы на территории новых регионов или иметь филиал в них. Для участников ставится условие по объему капиталовложений. Малый или средний бизнес должен инвестировать за три года не менее трех млн рублей, а крупный - от 30 млн. Исключением станут компании в IT-сфере, для которых планка капиталовложений - 1 млн рублей.

Также предполагается, что правительство РФ будет предоставлять субсидии на банковские кредиты бизнесменам в новых регионах. А еще на этих территориях будет формироваться свободная таможенная зона.

"Механизм свободной экономической зоны был опробован, когда Крым и Севастополь вошли в состав РФ, - заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. - Эффективные меры поддержки позволят активно привлекать инвестиции в новые регионы".