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Набиуллина заявила, что экономика готова вернуться к активности уровня 2021 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика готова к тому, чтобы вернуться к показателям экономической активности, сопоставимыми с уровнем 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Набиуллина сделала во время выступления на конгрессе волонтеров финансового просвещения. По её словам, экономика страны близка к «восстановлению до своего потенциала».

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«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, которая был в конце 2021 года. Мы говорим: "Восстановиться до своего потенциала», – заявила глава Банка России.

Ранее Набиуллина заявила, что «России нужно двигаться в сторону приватизации».

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