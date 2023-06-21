В ЦБ рассказали о планах на выкуп заблокированных активов россиян

Прорабатывается вариант выкупа заблокированных активов россиян на деньги со счетов «С». Об этом заявила сегодня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Глава регулятора рассказала о таком варианте решения проблемы, выступая в Совете Федерации.

«Мы рассматриваем варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос, в том числе, чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа «С». Этот вариант сейчас мы прорабатываем», - пояснила она.

Счет типа «С» открывается в России инвестору-нерезиденту, на него можно зачислять только рубли. Вывести средства с такого счета невозможно, их можно только направить на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ, напоминает РБК.

При этом ЦБ оценивает объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, в 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.

Напомним, что после начала СВО западные страны заморозили часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. В качестве ответных санкций Россия заблокировала ряд находящихся в стране активов иностранных инвесторов.