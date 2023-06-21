В Британии размер госдолга впервые с 1961 года превысил ВВП

Размер государственного долга Великобритании впервые за 62 года превысил размер ВВП, составив от него в мае 100,1%, или £2,267 трлн ($2,88 трлн). Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

"Последний раз размер долга к ВВП превышал 100% в марте 1961 года", - отмечается в документе.

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По данным ONS, это произошло на фоне увеличения заимствований госсектора в мае 2023 года. Они составили £20 млрд ($25,4 млрд), что оказалось вторым самым большим показателем для этого месяца с момента начала ведения подобной статистики в 1993 году.

Как заметили в ONS, причинами этого стала масштабная программа правительства по компенсации населению расходов на электроэнергию, а также рост зарплат.

"Дополнительные расходы на схемы по поддержке с энергетикой и рост как выплаты пособий, так и расходов на персонал, привели к увеличению расходов государственного сектора", - говорится в отчете.

Ранее, в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса ONS уже сообщала в предварительном порядке о том, что размер госдолга превысил объем ВВП. Однако позже эти данные были пересмотрены, когда пришла окончательная статистика о более прочном экономическом положении, чем ожидалось.

Помимо этого, объем поступлений в бюджет оказался в мае самым низким с марта 2021 года. Газета Financial Times приводит мнение экономиста компании Pantheon Macroeconomics Сэмюэла Томбса. Он заметил, что возросшие выплаты по процентам из-за резкого роста доходности государственных облигаций "позволяют предположить, что у министра финансов не будет возможности снизить налоги до следующих всеобщих выборов, которые должны быть проведены не позднее января 2025 года".