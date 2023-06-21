Эксперты подсчитали, когда на Ближнем Востоке закончатся запасы нефти

Запасы нефти на Ближнем Востоке при текущем уровне добычи могут закончиться через 80 лет. При этом от дефицита топлива в будущем могут спасти страны Африки и Россия, но их запасы не безграничны. Об этом пишет Milliyet, ссылаясь на мнение экспертов.

Различные организации, в частности национальные нефтяные компании и международные агентства, основываясь на геологических исследованиях и данных о добыче, считают, что на Ближнем Востоке находится около 48% мировых запасов нефти. Однако при текущем уровне добычи они могут иссякнуть уже через 80 лет. В этой ситуации от дефицита топлива могут спасти страны Африки и Россия, но их запасы не могут удовлетворить потребности всего мира.

В публикации отметили, что Россия, на долю которой приходится около 5% мировых доказанных запасов нефти, в ближайшие несколько десятков лет может «выйти из гонки», так как ее запасы нефти также могут истощиться. То же самое может ожидать и Африку.

По мнению специалистов, Ближний Восток может стать центром возобновляемой энергетики. С учетом того, что использование возобновляемых источников энергии уже сейчас растет стремительными темпами, ближневосточные государства могут сделать ставку на свои географические преимущества. В свою очередь, такая ситуация приведет к экономической и энергетической устойчивости на многие годы.