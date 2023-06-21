В США допустили дальнейшее ужесточение политики ФРС

Федеральной резервной системе (ФРС) США, скорее всего, придется ужесточать свою политику, продолжая повышать уровень процентной ставки из-за роста инфляции в стране. Об этом заявил американского ЦБ Джером Пауэлл, передает «Интерфакс».

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«Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года», — отметил Пауэлл в своем докладе для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, FOMC будет учитывать совокупный эффект предыдущего ужесточения кредитно-денежной политики. Исходя из прогнозов организации, вполне вероятно, что процентная ставка будет увеличиваться для достижения ключевого показателя инфляции в 2%.

Он добавил, что ФРС будет принимать соответствующие решения от заседания к заседанию. Причем они будут приниматься исходя из поступающих на тот момент времени условий. Кроме того, есть риск того, что рост ставок будет отрицательно влиять на экономическую активность. Однако точные последствия принятых решений пока сложно спрогнозировать.