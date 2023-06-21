$84.25+0.0192.00-0.07

Размер госдолга в Великобритании превысил ВВП впервые с 1961 года

Размер госдолга Великобритании впервые с 1961 года превысил ВВП страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы государства.

Размер госдолга в Великобритании превысил ВВП впервые с 1961 года
© globallookpress.com

Согласно данным, в мае размер госдолга составил от ВВП 100,1% или 2,88 триллиона долларов. При этом последний раз такие показатели наблюдали в марте 1961 года.

В службе считают, что госдолг превысил ВВП в Великобритании из-за увеличения заимствований госсектора в мае 2023 года, которые составили 25,4 миллиарда долларов, став вторым самым большим показателем для этого месяца с начала ведения подобной статистики в 1993 году. Это в ONS объяснили масштабной программой правительства по компенсации населению расходов на электроэнергию и повышение зарплат.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители