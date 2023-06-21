Размер госдолга в Великобритании превысил ВВП впервые с 1961 года

Размер госдолга Великобритании впервые с 1961 года превысил ВВП страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национальной статистической службы государства.

Согласно данным, в мае размер госдолга составил от ВВП 100,1% или 2,88 триллиона долларов. При этом последний раз такие показатели наблюдали в марте 1961 года.

В службе считают, что госдолг превысил ВВП в Великобритании из-за увеличения заимствований госсектора в мае 2023 года, которые составили 25,4 миллиарда долларов, став вторым самым большим показателем для этого месяца с начала ведения подобной статистики в 1993 году. Это в ONS объяснили масштабной программой правительства по компенсации населению расходов на электроэнергию и повышение зарплат.